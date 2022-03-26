Оккупанты отпустили мэра Славутича, - Шуляк

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк .



"Председатель города, представитель "Слуги Народа" Юрий Фомичев, которого сегодня похитили российские кафиры, уже на свободе. Городской совет продолжает свою работу в полном составе", - написала она.



Сейчас в Славутиче идет мирный митинг в поддержку Украины. Горожане развернули большой государственный флаг. Россияне стреляют в воздух и бросают светошумные гранаты, но людей только увеличивается. Они направляются в больницу, захваченную российскими оккупантами.

Напомним, ранее мы сообщали , что, несмотря на танки в окрестностях Славутича, на митинг за Украину на главную площадь города выходит все больше жителей.

Оккупанты вторглись в Славутич, захватили больницу и похитили мэра.

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