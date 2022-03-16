Оккупанты отпустили людей, которых взяли в заложники в Буче

Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Еспресо.TV .



"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захватах которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", - указано в уведомлении.

Напомним, вечером 15 марта российские кафиры совершили погром в административном здании городского совета в Буче на Киевщине. Оккупанты взяли в плен шесть человек – сотрудников горсовета и волонтеров.

Также 15 марта Госпогранслужба сообщила , что кафиры сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах.