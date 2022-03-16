Оккупанты отпустили людей, которых взяли в заложники в Буче
Все они вернулись к своим родным
Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Еспресо.TV .
"Только что мы получили проверенную информацию, что заложники, о захватах которых мы сообщили сегодня утром, живы и здоровы, их отпустили и они вернулись к своим родным. У всех их забрали сим-карты, поэтому они сейчас не на связи", - указано в уведомлении.
- Напомним, вечером 15 марта российские кафиры совершили погром в административном здании городского совета в Буче на Киевщине. Оккупанты взяли в плен шесть человек – сотрудников горсовета и волонтеров.
- Также 15 марта Госпогранслужба сообщила , что кафиры сбежали из Бучи, оставив после себя военную технику во дворах.
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