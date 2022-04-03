Оккупанты отпустили из плена заместителя головы громады в Сумской области
Алексей Шибаев был захвачен в плен во время того, как он сопровождал гуманитарную колонну. Сегодня, 3 апреля, его освободили, он находится с бойцами терробороны
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В субботу, 1 апреля, российские захватчики схватили заместителя головы Новослободской объединенной территориальной громады Алексея Шибаева в плен на вражеском блокпосте возле села Пересепки. В воскресенье, 3 апреля, его освободили, он находится с бойцами терробороны.
"Шибаев Алексей Михайлович, заместитель головы Новослободской громады жив! Сейчас он вместе с бойцами терробороны Белополья", – пишет Живицкий.
- 3 апреля также стало известно, что оккупанты отпустили похищенного городского голову Берислава, Херсонской области Александра Шаповалова.
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