Оккупанты отпустили из плена заместителя головы громады в Сумской области

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



В субботу, 1 апреля, российские захватчики схватили заместителя головы Новослободской объединенной территориальной громады Алексея Шибаева в плен на вражеском блокпосте возле села Пересепки. В воскресенье, 3 апреля, его освободили, он находится с бойцами терробороны.

"Шибаев Алексей Михайлович, заместитель головы Новослободской громады жив! Сейчас он вместе с бойцами терробороны Белополья", – пишет Живицкий.

3 апреля также стало известно, что оккупанты отпустили похищенного городского голову Берислава, Херсонской области Александра Шаповалова.