Оккупанты отпустили из плена мэра Берислава

Об этом сообщает Бериславский городской совет.

"Вчера... мэра Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 долгих и трудных дней для всех", - говорится в сообщении.

Сейчас мэр находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни. Его здоровью ничего не угрожает.

"Обычно люди, пережившие военный плен, имеют осложнения хронических заболеваний и нуждаются в немедицинской помощи", – добавляют в городском совете.

Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты в Киевской области убили захваченную в плен старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко. По состоянию на 3 апреля в плену находятся 11 глав местных общин.

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