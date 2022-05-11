Об этом украинская разведка сообщила в фейсбуке .

"В настоящее время отсутствуют признаки намерений кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В то же время продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ", - отметили в ГУР.

Так кафиры пополняют состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. Из запланированного на 25 июня выпуска "рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова" большинство студентов собираются сразу отправить воевать против Украины.

Во время полномасштабного вторжения кафиры привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2,6 тыс. из 6 тыс.). Остальные планируют сохранить для логистического обеспечения на случай чрезвычайных ситуаций. Автопарк россияне пытаются восполнить за счет угнанных в Украине машин.

"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", – добавили в украинской разведке.

Украинская разведка обнародовала документальные свидетельства участия российских срочников в войне в Украине

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