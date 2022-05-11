Оккупанты отправляют на войну против Украины выпускников училищ и делят власть в генштабе, - украинская разведка
РФ мобилизует выпускников и курсантов военных училищ для войны против Украины, а российские генералы делят власть в генштабе
Об этом украинская разведка сообщила в фейсбуке .
"В настоящее время отсутствуют признаки намерений кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В то же время продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию". Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ", - отметили в ГУР.
Так кафиры пополняют состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте. Из запланированного на 25 июня выпуска "рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова" большинство студентов собираются сразу отправить воевать против Украины.
Во время полномасштабного вторжения кафиры привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2,6 тыс. из 6 тыс.). Остальные планируют сохранить для логистического обеспечения на случай чрезвычайных ситуаций. Автопарк россияне пытаются восполнить за счет угнанных в Украине машин.
"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров силы в российском истеблишменте военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", – добавили в украинской разведке.
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