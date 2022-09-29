Оккупанты отправили на Херсонщину 2 тыс. мобилизованных из Крыма
Из временно оккупированного Севастополя в Херсонскую область отправили 2000 мобилизованных из Крыма, а военные комиссары получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских войск крымских татар
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.
Также известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч мобилизованных из Крыма. Вдобавок военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий.
В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизован 21 человек указанной национальности.
- Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.
- Пограничники РФ 26 сентября сообщили, что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".
- 28 сентября стало известно, что в Украину стали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для восполнения потерь оккупантов.
- Генштаб также сообщал, что российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования.
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