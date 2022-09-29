Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

Также известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч мобилизованных из Крыма. Вдобавок военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий.

В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизован 21 человек указанной национальности.

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.

Пограничники РФ 26 сентября сообщили, что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".

28 сентября стало известно, что в Украину стали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для восполнения потерь оккупантов.

Генштаб также сообщал, что российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb