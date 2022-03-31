Оккупанты отошли из Ирпеня, однако оставили много "подарков", которые могут стоить жизни - большой объем территорий до сих пор заминирован, - депутат Ирпенского горсовета

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



"В город можно заехать только следующим образом: люди доезжают до микрорайона Романовка, потом пересаживаются на машины, которые уже есть в самом Ирпене", – добавила депутат.



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Также Скорик отметила: "Многие люди спрашивают, можно ли приехать машинами и забрать имущество. Однако такой возможности нет. В Ирпене много заминированных территорий, есть много растяжек. Людей предупреждают ходить только по улицам, не идти в лес, или не заходить во двор, где нет людей. Оккупанты отошли, однако оставили много "подарков", которые могут стоить жизни".

Напомним, украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов, сейчас в город возвращаться нельзя

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