Оккупанты отошли из Ирпеня, однако оставили много "подарков", которые могут стоить жизни - большой объем территорий до сих пор заминирован, - депутат Ирпенского горсовета
Михайлина Скорик подчеркнула, что территорию необходимо разминировать специалистам
Об этом она сказала в эфире Espreso TV.
"В город можно заехать только следующим образом: люди доезжают до микрорайона Романовка, потом пересаживаются на машины, которые уже есть в самом Ирпене", – добавила депутат.
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Также Скорик отметила: "Многие люди спрашивают, можно ли приехать машинами и забрать имущество. Однако такой возможности нет. В Ирпене много заминированных территорий, есть много растяжек. Людей предупреждают ходить только по улицам, не идти в лес, или не заходить во двор, где нет людей. Оккупанты отошли, однако оставили много "подарков", которые могут стоить жизни".
- Напомним, украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов, сейчас в город возвращаться нельзя
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