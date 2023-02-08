Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В мариупольских школах и детских садах больше не кормят детей. Из-за отсутствия денег в бюджете "ДНР", - написал он.

"Теперь директора и учителя-предатели требуют от родителей ежедневно по 200 рублей на "молоко с булочкой", – добавил советник легитимного мэра города.