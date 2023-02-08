Оккупанты отменили бесплатное питание в школах и детсадах Мариуполя, - Андрющенко
Оккупанты отменили бесплатное питание для детей в мариупольских школах и детсадах из-за отсутствия средств в так называемом бюджете "ДНР"
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В мариупольских школах и детских садах больше не кормят детей. Из-за отсутствия денег в бюджете "ДНР", - написал он.
"Теперь директора и учителя-предатели требуют от родителей ежедневно по 200 рублей на "молоко с булочкой", – добавил советник легитимного мэра города.
- Ранее Андрющенко рассказывал, что захватчики во временно оккупированном Мариуполе ежедневно сносят изуродованные многоэтажки , чтобы скрыть следы своих преступлений.
- 10 января Андрющенко рассказал, что российские захватчики в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта.
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