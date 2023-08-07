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Оккупанты открыли реверсное движение по одному из пораженных мостов на Херсонщине

7 августа, 2023 понедельник
15:01
Война с Россией

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, сообщил, что Чонгарский мост пока закрыт, а по мосту в сторону Геническа уже двигаются небольшие БТРы окупантов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Вчера, 6 августа, наша артиллерия нанесла удары по двум автомобильным мостам. Сначала был нанесен удар по мосту возле Геническа, что видели многие местные жители, выехавшие в выходные дни отдыхать на пролив. Оккупанты пытались скрыть эту информацию, но им не удалось. Впоследствии захватчики вынуждены были обнародовать и информацию по Чонгарскому мосту, который больше пострадал", - отметил депутат Херсонского областного совета.

Сергей Хлань добавил, что это уже второе поражение Чонгарского автомобильного моста. После первого поражения оккупанты устраивали там понтонную переправу и использовали мост из Геническа через Арабатскую стрелку как альтернативный путь поставки вражеского оружия и живой силы из оккупированного Крыма.

"Движение по Чонгарскому мосту сейчас перекрыто, туда никого не пускают. А по мосту через пролив Тонка в городе Геническ вчера вечером оккупанты запустили реверсное движение по одной стороне моста. Конечно, там создалась большая пробка. Сейчас работает реверсное движение и можно передвигаться, хотя военную технику российские войска перебрасывать не могут. Но местные жители сообщают, что небольшие бронетранспортеры двигаются из Арабатской стрелки в сторону Геническа. Однако в большинстве своем этот мост сейчас используют для передвижения гражданских", - отметил Хлань.

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские кафиры заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.

Украина
Крым
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