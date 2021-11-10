Оккупанты открыли пункт пропуска в Станице Луганской для выезда из ОРЛО
Оккупационная администрация Луганска с 11 ноября открыла для выезда с оккупированной территории пропускной пункт "Станица Луганска" с подконтрольной им стороны
Об этом сообщает "Донбасс. Реалии" .
С 11 ноября контрольный пункт въезда-выезда можно пересечь без спецразрешения, но только один раз в месяц.
Из оккупированной части Луганской области выехать можно людям, которые имеют прописку на подконтрольной Украине территории. Пересечь блокпост можно только раз в месяц, независимо от цели поездки.
Попасть назад можно только с разрешения при наличии лица в списках, которые формирует рабочая группа. В этом случае кафиры не проверяют прописку.
Основания для въезда на оккупированную территорию таковы: лечение, обучение, уход за близкими родственниками или их похороны. Есть исключения, которые рассматриваются индивидуально.
Для въезда в так называемую ДНР требуется разрешение "межведомственного штаба" боевиков, а основания для включения в список такие же, как и в "ЛНР".
Все заявки на пересечение КПВВ рассматриваются не менее 14 рабочих дней.
На линии разграничения проверяют температуру, симптомы ОРВИ или ПЦР-теста. Если теста на коронавирус нет, нужно пройти самоизоляцию.
С территории, подконтрольной террористической организации "ДНР", выезд остается заблокированным.
- Напомним, с 10 октября 2021 года кафиры заблокировали работу КПВВ в Станице Луганской в связи с распространением коронавируса. Тогда спецпредставитель ЕС Гилмор заявил , что кафиры должны открыть КПВВ, а коронавирус не может быть поводом для закрытия пунктов пропуска на линии разграничения.
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