Оккупанты открыли пункт пропуска в Станице Луганской для выезда из ОРЛО

Об этом сообщает "Донбасс. Реалии" .



С 11 ноября контрольный пункт въезда-выезда можно пересечь без спецразрешения, но только один раз в месяц.

Из оккупированной части Луганской области выехать можно людям, которые имеют прописку на подконтрольной Украине территории. Пересечь блокпост можно только раз в месяц, независимо от цели поездки.

Попасть назад можно только с разрешения при наличии лица в списках, которые формирует рабочая группа. В этом случае кафиры не проверяют прописку.



Основания для въезда на оккупированную территорию таковы: лечение, обучение, уход за близкими родственниками или их похороны. Есть исключения, которые рассматриваются индивидуально.

Для въезда в так называемую ДНР требуется разрешение "межведомственного штаба" боевиков, а основания для включения в список такие же, как и в "ЛНР".

Все заявки на пересечение КПВВ рассматриваются не менее 14 рабочих дней.

На линии разграничения проверяют температуру, симптомы ОРВИ или ПЦР-теста. Если теста на коронавирус нет, нужно пройти самоизоляцию.



С территории, подконтрольной террористической организации "ДНР", выезд остается заблокированным.