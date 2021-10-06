Оккупанты открыли против крымчан 267 уголовных дел и вынесли 248 приговоров за отказ служить в их армии, - правозащитники
С начала оккупации Крыма российские захватчики открыли против жителей полуострова 267 уголовных дел и вынесли 248 приговоров за отказ служить в вооруженных силах РФ
Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.
"К концу сентябре Крымская правозащитная группа зафиксировала за весь период оккупации 267 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 248 из них уже вынесен приговор, еще 19 - находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.
В сентябре правозащитники зафиксировали 9 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 Уголовного кодекса РФ (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ).
Кроме того, было зафиксировано 15 новых приговоров по ст. 328 Уголовного кодекса РФ.
- Напомним, ранее украинская военная разведка сообщила, что российские оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО .
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