Оккупанты открыли против крымчан 267 уголовных дел и вынесли 248 приговоров за отказ служить в их армии, - правозащитники

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.



"К концу сентябре Крымская правозащитная группа зафиксировала за весь период оккупации 267 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 248 из них уже вынесен приговор, еще 19 - находятся на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.



В сентябре правозащитники зафиксировали 9 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 Уголовного кодекса РФ (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ).



Кроме того, было зафиксировано 15 новых приговоров по ст. 328 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, ранее украинская военная разведка сообщила, что российские оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО .