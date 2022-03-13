Оккупанты открыли огонь во время митинга в Херсоне. Видео
Российские оккупанты открыли огонь по мирному населению во время митинга в Херсоне
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
В Херсоне тысячи местных жителей вышли на мирную акцию "Херсон – это Украина".
Херсончане скандировали "Русский солдат - фашистский оккупант" и "Домой, пока живы".
Колонна отправилась от ОГА к Вечному огню.
Позже российские военные открыли по жителям огонь. О пострадавших пока нет информации.
- Напомним, что Депутаты Херсонского облсовета выступили против создания псевдореспублики .
- В Херсоне коллаборанты собрались на первую публичную встречу под открытым небом, которую они назвали "митингом".
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