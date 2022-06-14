Об этом сообщает ГНСУ.

Стало известно, что сегодня, 14 июня, в полночь оккупанты открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района. Пограничники насчитали более десяти взрывов российских мин и артиллерийских снарядов.

ГПСУ также сообщает, что вчера, 13 июня, этот район россияне обстреляли четыре раза.

В частности, было зафиксировано 12 выстрелов сбоку поселка возле Березки. Кроме того, были обстрелы со стороны села Троебортное Брянской области РФ – россияне открыли огонь с применением минометов калибра 120 мм и артиллерии.

Также со стороны российской Поповки оккупанты выпустили три десятка вражеских боеприпасов.

8 июня в Сумской области россияне обстреляли пограничную деревню, было разрушено помещение ГПСУ.

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