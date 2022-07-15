Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

"Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

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