Оккупанты откровенно врут о расположении ВСУ в детсадах, больницах и церквях, - Генштаб
Чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, российские военные продолжают врать о расположении подразделений украинской армии в детских садах, больницах и церквях
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
"Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях", - говорится в сообщении.
Украинцев призывают доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.
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