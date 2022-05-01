Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области
В Херсонской и части Запорожской областей 30 апреля исчезла мобильная связь и интернет. Стало известно, что их отключили российские оккупанты
Об этом сообщает Telegram-канал Госспецсвязи.
"Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, а затем эти услуги исчезли на значительных территориях. В настоящее время стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", – говорится в сообщении.
Параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти.
"Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации", - отмечают в Госспецсвязи.
В ведомстве также добавляют, если кафиры отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, можно слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.
Также украинские каналы раскодированы на спутнике:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11219 МГц;
- поляризация: H(горизонтальная);
- символьная скорость: 29900;
- Коррекция ошибок: FEC 3/5.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное