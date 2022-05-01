Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области

Об этом сообщает Telegram-канал Госспецсвязи.

"Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, а затем эти услуги исчезли на значительных территориях. В настоящее время стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", – говорится в сообщении.

Параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти.

"Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации", - отмечают в Госспецсвязи.

В ведомстве также добавляют, если кафиры отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, можно слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризация: H(горизонтальная);

символьная скорость: 29900;

Коррекция ошибок: FEC 3/5.

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