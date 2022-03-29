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Оккупанты отдают приказы сравнивать с землей мирные населенные пункты, - СБУ

29 мартa, 2022 вторник
12:35
война с Россией

Россия массово нарушает законы и обычаи войны в Украине

СБУ обнародовала перехваченные в Тростянце (Сумская область) разговоры между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник", передает Еспресо. TV.

По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – его подчиненный, командир одного из подразделений.

"Вот как просто рашистский мясник отдает приказ, чтобы уничтожить украинскую деревню: "Отработать надо по Скряговке, сравнить с землей от восточной до западной стороны". А вот "Ратник", жалуясь на то, что воины ВСУ поливали их огнем, сообщает : "…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать". На что командир отвечает прямым указанием об уничтожении еще двух украинских сел… Каждый оккупант должен ответить за совершенные преступления!", - сообщили в СБУ.

  • Напомним , армия Путина готова сбежать, - СБУ перехватила разговоры оккупантов

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