Оккупанты отбирают транспорт у украинцев и предприятий, - Денисова

Об этом в телеграме написала омбудман Людмила Денисова.



В Энергодаре россияне захватили два автокрана-подъемника и легковой автомобиль ЗАЭС и используют их для установки билбордов в городе. Также, угрожая оружием, они забрали автомобиль УАЗ-3163 034, который ехал с промышленной площадки атомной станции в транспортный цех для проведения технического осмотра и дозаправки.



Кроме того, оккупанты забирают авто у мирных жителей, наспех рисуют свою символику Z и ездят по городу. Большое количество движимого имущества (в основном авто), угнанного у украинцев, они вывезли в РФ и Беларусь после ухода с Киевщины и Черниговщины.



"Похищение имущества и угрозы его изъятия на захваченных РФ территориях являются нарушением статей 31, 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Они строго запрещают оккупационному государству применять принуждение физического или морального характера к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, а также совершать хищение и изъятие имущества. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта", - подчеркнула омбудсман.

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