Оккупанты оставляли растяжки в стиральных машинах украинцев, - Монастырский
Россияне оставляли растяжки в квартирах, автомобилях и стиральных машинах украинцев, когда жили в их домах
Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский.
"Там, где проживали оккупанты, оставались на ночь, они выставляли растяжки - как на входе в дома, так и у заборов", - заметил он.
Взрывчатка была в квартирах правоохранителей, военных, спасателей. Оккупанты узнавали о хозяевах жилья, когда грабили дома.
Также россияне устанавливали взрывные устройства в стиральных машинах и автомобилях. Один мужчина погиб, открыв багажник автомобиля, в котором была растяжка.
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