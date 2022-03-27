Оккупанты оставили в освобожденном Тростянце заминированную больницу, - Сумская ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Работаем над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными. Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным. Как только военные дали разрешение гражданским , мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденные общества. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники", - написал Живицкий.



В городе почти нет связи.



"Пока связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому, информирование о раздаче гуманитарной помощи будет происходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается. Энергетики, коммунальщики и ГСЧС смогут полноценно начать работу после разминирования территории общин", - заявил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.





26 марта Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец Сумской области от российской оккупации.

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