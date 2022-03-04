Оккупанты окружили Мариуполь и готовятся высадить морской десант в Одесской области, однако ВСУ дают им отпор
Оккупанты окружили Мариуполь, пытаются ослабить сопротивление возле Киева и готовятся высадить морской десант в Одесской области, однако ВСУ дают им отпор
Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ .
По состоянию на 06:20 4 марта пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар потушен. Погибших и пострадавших нет.
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Россияне исчерпали основную часть оперативных резервов и начали готовить переброску дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок захватчиков привлечены к операции.
На Волынском направлении противник с двумя БТГр перешел к обороне в районах Полесского и Кухарив. Возможны вооруженные провокации на границе для втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.
На Полесском направлении россияне из воинских частей Восточного военного округа с пятнадцатью БТГр идут в наступление в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточивают усилия на направлении Бышив, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Куухари, Бородянка, Бышив, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал. Основные вражеские силы заблокировали и остановили в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомеля.
На Сиверском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота наступает в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишеньки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг перегруппировывается для продолжения наступления в направлении Броваров.
На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа вместе с шестнадцатью БТГр идет в наступление, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера, захватил Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зинькива.
На Донецком направлении группировка врага из 1 и 2 армейских корпусов, усиленная семью БТГр из состава 8 армии, продолжает наступление для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел в Новоалександровку. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь. На Луганском направлении ведет боевые действия в направлении Старобельска.
На Таврическом направлении оккупанты силами до пятнадцати БТГр сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр они продолжают наступать в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Кроме того, россияне привлекли десантно-штурмовые подразделения ВС РФ в направлении Николаева. Оккупанты остановили на Николаевском направлении, но они имели частичный успех в направлении Вознесенска.
Со стороны временно оккупированного Крыма захватчики везут преступников с мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.
В Черном море группировки российских оккупантов вывели с морских баз для поражения надводных сил группировки разнородных сил украинских ВМС. В то же время противник продолжает готовиться к высадке морского десанта в районах Затоки, Черноморска. Прикрывает группы отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.
Для угнетения системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье россияне привлекли бомбардировщики Су-24М и сбрасывали кассетные бомбы РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребителями Су-30СМ.
На всех направлениях противник имеет потери, демотивированные захватчики сдаются в плен и бросают технику, которая помогает украинским военным воевать против россиян.
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