Оккупанты окончательно разрушили харьковский "Фельдман Экопарк"
Оккупанты массированными обстрелами разрушили харьковский "Фельдман Экопарк": разрушены вольеры и инфраструктура, стоит вопрос дальнейшей судьбы крупных хищников
Об этом "Фельдман Экопарк" написал в "Фейсбуке".
"Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно точно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема – это большие хищники", – говорится в сообщении.
Вольеры хищников пока целые, но еще хоть один обстрел – и львы, тигры, обезумевшие от страха медведи могут оказаться на свободе и двинуться в сторону Харькова или в близлежащие поселки.
"Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет. Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них - хотя бы для некоторых - временное жилье в Чутовом Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант - это усыпить хищников. Об этом больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизнь людей», – сообщил экопарк.
Также экопарк собирает донать здесь на эвакуацию других выживших животных.
Напомним, в зоопарк Познаня были эвакуированы 15 животных из заповедника под Киевом.
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