Оккупанты окончательно разрушили харьковский "Фельдман Экопарк"

Об этом "Фельдман Экопарк" написал в "Фейсбуке".



"Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно точно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема – это большие хищники", – говорится в сообщении.



Вольеры хищников пока целые, но еще хоть один обстрел – и львы, тигры, обезумевшие от страха медведи могут оказаться на свободе и двинуться в сторону Харькова или в близлежащие поселки.



"Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет. Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них - хотя бы для некоторых - временное жилье в Чутовом Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант - это усыпить хищников. Об этом больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизнь людей», – сообщил экопарк.



Также экопарк собирает донать здесь на эвакуацию других выживших животных.

Напомним, в зоопарк Познаня были эвакуированы 15 животных из заповедника под Киевом.