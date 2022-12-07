Оккупанты ограбили больницы и пожарную часть в Новой Каховке

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

С пожарной части россияне угнали все машины для тушения, полевые кухни и мебель из помещения. Мародеры ограбили и больницы, теперь там отсутствует медицинское оборудование, машины скорой, мебель и дверь.

Читайте также: В Новую Каховку россияне привозят не имеющие эффекта лекарства - мэр

"Заметим, что ранее россияне вывезли аналогичную технику из Херсона. Это типичное поведение врага, грабить и мародериты, пользуясь моментом. В то же время заявления коллаборантов о "РФ здесь навсегда" не соответствуют действительности, хорошо иллюстрирующей такое поведение", - пишут в Центре.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что с РФ на оккупированную Херсонщину опрокидывают силовиков для проведения незаконной мобилизации местных жителей.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Херсонской области вывозят продовольствие в РФ и грабят дома.

6 декабря стало известно, что российские военные заменяли оккупированную ими Новую Каховку и левый берег Днепра в Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb