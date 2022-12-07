Оккупанты ограбили больницы и пожарную часть в Новой Каховке
В Херсонской области российские оккупанты вывезли из Новой Каховки всю технику пожарной части и больниц
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
С пожарной части россияне угнали все машины для тушения, полевые кухни и мебель из помещения. Мародеры ограбили и больницы, теперь там отсутствует медицинское оборудование, машины скорой, мебель и дверь.
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"Заметим, что ранее россияне вывезли аналогичную технику из Херсона. Это типичное поведение врага, грабить и мародериты, пользуясь моментом. В то же время заявления коллаборантов о "РФ здесь навсегда" не соответствуют действительности, хорошо иллюстрирующей такое поведение", - пишут в Центре.
- Ранее Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что с РФ на оккупированную Херсонщину опрокидывают силовиков для проведения незаконной мобилизации местных жителей.
- Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Херсонской области вывозят продовольствие в РФ и грабят дома.
- 6 декабря стало известно, что российские военные заменяли оккупированную ими Новую Каховку и левый берег Днепра в Херсонской области.
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