Оккупанты очень серьезно относятся к обороне Мариуполя: укрепляют блиндажи и постоянно тренируются, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупационные войска в городе постоянно тренируются и готовятся отражать наступление ВСУ
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Кордоны в Мариуполе очень защищены оккупантами. То же касается севера Донетчины. Оккупанты максимально мощно укрепляются и строят оборонительные сооружения. Также они построили целую сеть блиндажей. Они ставят так называемые зубы дракона и минируют оккупированные территории", - рассказал Андрющенко.
Советник городского головы добавил, что оккупационные войска усиленно готовятся к обороне Мариуполя.
"В Донецкой области оккупанты достаточно серьезно укрепляют свою оборону. Сейчас они срочно пытаются делать какие-то укрепления по линии от Мариуполя до Угледара. Однако мы не думаем, что они успеют что-то серьезное сделать на этом направлении. Укрепление в самом Мариуполе является совсем другой историей. Гарнизон оккупантов, который по планам должен будет оборонять город, постоянно тренируется. Они проходят обучение в оборонных сооружениях и блиндажах. То есть, к обороне Мариуполя они готовятся серьезно", - добавил он.
- Вечером 19 июля во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар. На следующий день советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил , что это украинские подростки принесли снаряд в Украинский дом и подожгли его, поскольку захватчики пытались превратить его в Мариуполе в российский дом.
- 30 июля во временно оккупированном Мариуполе партизаны провели диверсионную операцию , в результате которой были обезврежены три военных грузовика
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