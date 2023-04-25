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Оккупанты очень осторожно используют технику на Бахмутском направлении, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов

25 апреля, 2023 вторник
09:17
Война с Россией

Командир подразделения разведчиков Terra в составе тактической группы АЗОВ Николай Волохов рассказал, что оккупанты пытаются очень осторожно использовать технику на Бахмутском направлении

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"На этой войне у россиян с бронетехникой как-то вообще не задалось. Сначала им не удалось танковыми колоннами пробиться в Киев. Потом у них ничего не получилось реализовать с помощью техники в Херсонской области. Поэтому и сейчас у них мало что получается. Они не могут использовать свою преимущество в технике", - объяснил Волохов.

Командир подразделения разведчиков Terra добавил, что россияне очень осторожно используют технику на Бахмутском направлении.

"Бои за Бахмут - это героическая история противостояния пехоты. Действительно, у россиян есть техника на этом направлении. Однако они стараются очень осторожно ее использовать. Поскольку, как только мы обнаруживаем их технику, они сразу ее теряют. Опять же, никакой эффективности от их преимущества в технике у россиян нет", - добавил он.

военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
наступление ВСУ
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