Оккупанты очень осторожно используют технику на Бахмутском направлении, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов
Командир подразделения разведчиков Terra в составе тактической группы АЗОВ Николай Волохов рассказал, что оккупанты пытаются очень осторожно использовать технику на Бахмутском направлении
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
"На этой войне у россиян с бронетехникой как-то вообще не задалось. Сначала им не удалось танковыми колоннами пробиться в Киев. Потом у них ничего не получилось реализовать с помощью техники в Херсонской области. Поэтому и сейчас у них мало что получается. Они не могут использовать свою преимущество в технике", - объяснил Волохов.
Командир подразделения разведчиков Terra добавил, что россияне очень осторожно используют технику на Бахмутском направлении.
"Бои за Бахмут - это героическая история противостояния пехоты. Действительно, у россиян есть техника на этом направлении. Однако они стараются очень осторожно ее использовать. Поскольку, как только мы обнаруживаем их технику, они сразу ее теряют. Опять же, никакой эффективности от их преимущества в технике у россиян нет", - добавил он.
- 25 апреля в Генштабе сообщили, что, несмотря на сосредоточенные усилия РФ на введении наступления по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям , ВСУ 24 апреля удалось отразить 43 атаки и поразить: ЗРК, станции РЭБ и места скопления российских войск.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 187770 военных, 3688 танков и 2437 беспилотников
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