Оккупанты обязали непривитых крымчан старше 60 лет оставаться дома

Об этом идет речь в указе о режиме повышенной готовности в Крыму, сообщает Крым.Реалии. .

"С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к этому указу, не покидать места жительства (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против COVID-19, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выносу отходов в ближайшее место накопления", – говорится в поправках.

Уточняется, что ограничения не относятся к гражданам этой возрастной категории, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели и получили соответствующий сертификат. Также они не коснутся пожилых крымчан, чье присутствие на рабочем месте имеет критическое значение, а также медработников.

Кроме того, с 30 октября согласно документу на территории аннексированного полуострова приостановят действие права льготного проезда для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.