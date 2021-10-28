Оккупанты обязали непривитых крымчан старше 60 лет оставаться дома
Непривитых крымчан старше 60 лет обязали оставаться на самоизоляции с 30 октября в связи с усложнением ситуации с коронавирусом
Об этом идет речь в указе о режиме повышенной готовности в Крыму, сообщает Крым.Реалии. .
"С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к этому указу, не покидать места жительства (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против COVID-19, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выносу отходов в ближайшее место накопления", – говорится в поправках.
Уточняется, что ограничения не относятся к гражданам этой возрастной категории, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели и получили соответствующий сертификат. Также они не коснутся пожилых крымчан, чье присутствие на рабочем месте имеет критическое значение, а также медработников.
Кроме того, с 30 октября согласно документу на территории аннексированного полуострова приостановят действие права льготного проезда для граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
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