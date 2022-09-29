Оккупанты обязали "бюджетников" Мариуполя до нового года получить российский паспорт, - советник мэра
Российские оккупанты обязали всех сотрудников бюджетных учреждений оккупированного г. Мариуполя получить паспорта РФ
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .
"Вчера состоялось заседание администрации гауляйтеров Мариуполя. По итогам – все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября по 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от других граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины", - заявил он.
Также, по его словам, незаконное оккупационное руководство городу отдало приказ о принудительном открытии пустующего жилья для расселения других людей.
- 25 сентября Институт изучения войны отметил, что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.
- 27 сентября мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что захватчики могут принудительно мобилизовать из города более 10 тыс. местных мужчин.
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Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, сообщил, что местное движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя о начале сбора данных мариупольцев на мобилизацию.
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