Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

"Вчера состоялось заседание администрации гауляйтеров Мариуполя. По итогам – все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября по 1 января обязаны получить российские паспорта. При этом, в отличие от других граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины", - заявил он.

Также, по его словам, незаконное оккупационное руководство городу отдало приказ о принудительном открытии пустующего жилья для расселения других людей.

25 сентября Институт изучения войны отметил, что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.

27 сентября мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко заявил , что захватчики могут принудительно мобилизовать из города более 10 тыс. местных мужчин.

Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, сообщил, что местное движение сопротивления получило доступ к документам оккупационных властей Мариуполя о начале сбора данных мариупольцев на мобилизацию.