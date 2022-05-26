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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях, – председатель Запорожской ОВА

Оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать жителей области, в частности, в мобилизационных мероприятиях, – председатель Запорожской ОВА

26 мая, 2022 четверг
16:14
война с Россией

Перед тем, как предложить паспорта, оккупанты запустили по Запорожью ракеты

Об этом в эфире на канале In:Time Ukraine рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Оккупационные власти планируют противоправную выдачу российских паспортов на оккупированных территориях. Пытаются захватить власть, взять под контроль системы жизнедеятельности. Перед тем, как предложить паспорта, нам в Запорожье прислали ракеты, - сказал Александр Старух.

Также глава ЗОВА пояснил, что с помощью устрашения оккупанты пытаются склонить людей к коллаборации. А выдачу паспортов используют для мобилизации людей.

"Каждый наш гражданин на подконтрольных или оккупированных территориях прекрасно видит пример Крыма, Донецкой и Луганской областей, захваченных российской федерацией. Сегодня оккупанты объявляют выдачу паспортов, чтобы потом использовать этих людей, в том числе и в мобилизационных мероприятиях", - пояснил Старух.

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