Оккупанты объявили о новой "административной столице" Херсонской области

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

По словам коллаборанта Александра Фомина, занимающего должность в фейковой администрации региона, новой "столицей" временно оккупированной части Херсонской области станет украинский город Геническ.

Россияне были вынуждены сменить "административную столицу" после того, как ВСУ деоккупировали Херсон.

Где расположен Геническ:

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.

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