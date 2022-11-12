Оккупанты объявили о новой "административной столице" Херсонской области
Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
По словам коллаборанта Александра Фомина, занимающего должность в фейковой администрации региона, новой "столицей" временно оккупированной части Херсонской области станет украинский город Геническ.
Россияне были вынуждены сменить "административную столицу" после того, как ВСУ деоккупировали Херсон.
Где расположен Геническ:
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.
- Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.
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