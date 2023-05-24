Оккупанты объявили о "национализации" недвижимости семьи Зеленского и другого украинского имущества в Крыму
Оккупационный парламент Крыма объявил о "национализации" украинского имущества на полуострове - среди захваченного имущества оказалась квартира Елены Зеленской
Об этом сообщил так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов.
Он заявил, что Россия "национализирует" имущество украинских олигархов. Под "национализацию" подверглись винодельческие предприятия, банковские структуры, принадлежащее Меджлису здание в Симферополе и квартира Елены Зеленской в Ялте.
"Враги России в Крыму зарабатывать не будут", - добавил оккупант.
- Оккупанты в Крыму вводят должность "советника директора по воспитанию", чтобы учить детей "патриотизму", и планируют обучать школьников начальной военной подготовке.
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