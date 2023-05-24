Об этом сообщил так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов.

Он заявил, что Россия "национализирует" имущество украинских олигархов. Под "национализацию" подверглись винодельческие предприятия, банковские структуры, принадлежащее Меджлису здание в Симферополе и квартира Елены Зеленской в Ялте.

"Враги России в Крыму зарабатывать не будут", - добавил оккупант.