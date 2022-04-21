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Оккупанты объявили мобилизацию мужчин на временно оккупированных территориях Херсонщины и планируют проводить "референдум", - Генштаб

21 апреля, 2022 четверг
19:20
война с Россией

Российские захватчики объявили на временно оккупированных территориях Херсонщины мобилизацию мужчин и планируют проводить там "референдум", продолжают обстрелы Азовстали и Николаевщины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

По предварительной информации, враг продолжает наступление в Восточной операционной зоне с целью установления контроля на территориях Луганщины и Донетчины. При этом россияне не перестают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру по всем регионам Украины.

Сообщается, что на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях войска РФ активных действий не проводили, признаков формирования наступательных группировок разведкой также обнаружено не было.

Кроме того, разведкой фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Беларуси. Отдельные подразделения белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанщине обстановка без существенных изменений.
Кроме того, идет частичная блокировка россиянами Харькова. Оккупанты продолжают разрушать артиллерией инфраструктуру города. На временно захваченной территории Харьковщины оккупационные войска блокируют доставку гумпомощи с украинской стороны. Кроме того, россияне запрещают перемещение местных жителей в сторону территории подконтрольной Силам обороны Украины.

Кроме того, зазватчики РФ пытались взять под полный контроль город Мариуполь. Россияне методично наносят авиационные удары и предпринимают попытки штурмовать завод "Азовсталь", обстреливают районы морского порта.

Сообщается, что на временно захваченной территории Херсонщины самопровозглашенные оккупационные власти объявили о мобилизации лиц мужского пола.
Кроме того, стало известно, что 1 мая на оккупированной части Херсона россияне запланировали проведение так называемого референдума.

А в период 2-10 мая захватчики будут проводить "перепись населения". Местным жителям войска РФ запретили любое перемещение между населенными пунктами.

Также продолжаются обстрелы на Южнобужском направлении Николаева. Враг пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу. При этом успеха не имеет, продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

По предварительным данным, защитниками и защитницами Украины ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа РФ подполковник Денис Межуев.
Кроме того, получили тяжелые ранения и находятся на реабилитации в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

Также Генштаб сообщает, что из-за принудительной мобилизации на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, а также из-за неудовлетворительного питания и низкого материального обеспечения, личный состав оккупационных подразделений РФ значительно деморализован.

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