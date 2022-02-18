Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДЛО в РФ

Об этом говорится на сайте Пушилина и Пасечника.



Пушилин заявил, что в последние месяцы Украина "интенсивно наращивает количество военнослужащих и летальное оружие в течение линии разграничения".



"Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", – сказал Пушилин.



Глава "ДНР" отметил, что прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.



"Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пункты пропуска созданы все условия", - говорится в сообщении.



Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник также призвал население эвакуироваться в Россию.



"Поручаю руководителям территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке в пограничные пункты пропуска", - сказал террористической организации.



Он заявил о готовности РФ разместить людей на своей территории.



Пасечник призвал мужчин, готовых взять оружие, "защищать" псевдореспублику.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил , что Украина не готовит наступление на ОРДЛО.

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