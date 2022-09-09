Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска, - росСМИ

Об этом сообщают российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости .

Так называемый глава Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил РИА Новости, что оккупационная администрация пытается "сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, пока ситуация не будет стабилизирована".

"Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в "ЛНР" в район Сватово, в район Логачевки (Белгородская область, – ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - сказал гауляйтер.

По данным ТАСС, "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.

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9 сентября украинская разведка сообщила , что в результате контрнаступления Сил обороны прекратил существование 237-й гвардейский полк РФ.

Генеральный штаб ВСУ сообщил , что 9 сентября украинская авиация нанесла российским оккупантам значительные потери на Донетчине и Юге Украины.