Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма и Купянска, - росСМИ
Россияне начали эвакуацию с оккупированной территории Харьковской области перед угрозой контрнаступления ВСУ
Об этом сообщают российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости .
Так называемый глава Купянского района Харьковской области Максим Губин заявил РИА Новости, что оккупационная администрация пытается "сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня, пока ситуация не будет стабилизирована".
"Мы организовываем автомобильный транспорт, автобусы. Люди вывозятся в "ЛНР" в район Сватово, в район Логачевки (Белгородская область, – ред.) на территорию России. Они там располагаются в пунктах временного размещения", - сказал гауляйтер.
По данным ТАСС, "эвакуация" проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.
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