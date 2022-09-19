Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Донецка и убийстве гражданских, советник Резникова назвал это попыткой отвлечь ООН от преступлений РФ в Изюме

Об этом представитель оккупационной администрации пишет в телеграмме.

По его словам, среди погибших двое детей. "Количество раненых уточняется", – заявил он.

Из сообщения Кулемзина следует, что обстрел, который он назвал "карательным", произвели украинские военные.

В ДНР также сообщили о гибели трех человек из-за пожара на рынке в другом Кировском районе Донецка.

На события отреагировал советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Он отметил, что перед завтрашним открытием Генассамблеи ООН, где главным вопросом в повестке дня должны быть геноцид украинцев и массовые убийства в Изюме, Путин дал приказ обстрелять Донецк и убить мирных жителей, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества.

"Все по обычной схеме. В преддверии важных событий на Генассамблее ООН, где, среди прочего, будет активно подниматься вопрос о преступлениях России с последующей инициативой исключить/как минимум - пересмотреть статус этого государства-террориста в СБ ООН и чтобы переключить внимание с массовых захоронений в Изюме россияне начинают разгонять информацию об обстреле Донецка якобы украинской стороной… Этот шаблон не меняется уже 8 лет. И в этом их проблема", - отметил советник министра Резникова.

Напомним, неделя высокого уровня в ООН, в которой принимают участие главы стран, будет проходить с 20 по 26 сентября. В эти дни запланированы выступления непосредственно с трибуны ООН или в виртуальном режиме президентов, премьер-министров, глав внешнеполитических ведомств всех 193 государств-членов Организации. Выступление Украины ожидается 21 сентября после 22:00 по киевскому времени. Также будут проходить двусторонние встречи на самом высоком уровне.

На заседании предусмотрено выступление президента Украины. Его всячески пытались заблокировать Россия и Беларусь.

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