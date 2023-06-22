Об этом сообщил херсонский коллаборант Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов - мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом близ Чонгара", - высказался Сальдо.

Он также добавил, что таким образом Украина "хочет запугать жителей Херсонской области и посеять панику среди населения".

Фото: Алексей Гончаренко

По его информации, удар был нанесен якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет.

Как отмечает глава полуострова Сергей Аксенов, взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

Справка.

Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма Россией, правительство Украины поручило заменять старый и новый мост с украинской стороны.

25 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Чонгарский мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходившие в 15 раз силы. Ранее в сети распространяли информацию, что якобы перед российским вторжением в Украину Чонгар разминировали.