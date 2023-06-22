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Оккупанты обвинили Украину в атаке на Чонгарский мост, ведущий из Херсона в Крым

22 июня, 2023 четверг
07:59
Война с Россией

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. Россияне обвиняют в этом Украину

Об этом сообщил херсонский коллаборант Владимир Сальдо.

"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов - мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом близ Чонгара", - высказался Сальдо.

Он также добавил, что таким образом Украина "хочет запугать жителей Херсонской области и посеять панику среди населения".

Вибух в Чонгарі

Фото: Алексей Гончаренко

По его информации, удар был нанесен якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет.

Как отмечает глава полуострова Сергей Аксенов, взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

Справка.

Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма Россией, правительство Украины поручило заменять старый и новый мост с украинской стороны.

25 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Чонгарский мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходившие в 15 раз силы. Ранее в сети распространяли информацию, что якобы перед российским вторжением в Украину Чонгар разминировали.

  • Утром 19 июня на временно оккупированном полуострове Крым взорвался автомобиль с запорожским гауляйтером Владимиром Епифановым. Также были его секретарь и охранник.
Россия
Крым
оккупированные территории
коллаборанти
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