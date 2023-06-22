Оккупанты обвинили Украину в атаке на Чонгарский мост, ведущий из Херсона в Крым
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма. Россияне обвиняют в этом Украину
Об этом сообщил херсонский коллаборант Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов - мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом близ Чонгара", - высказался Сальдо.
Он также добавил, что таким образом Украина "хочет запугать жителей Херсонской области и посеять панику среди населения".
Фото: Алексей Гончаренко
По его информации, удар был нанесен якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет.
Как отмечает глава полуострова Сергей Аксенов, взрывотехники проводят на мосту экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
Справка.
Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма Россией, правительство Украины поручило заменять старый и новый мост с украинской стороны.
25 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Чонгарский мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходившие в 15 раз силы. Ранее в сети распространяли информацию, что якобы перед российским вторжением в Украину Чонгар разминировали.
- Утром 19 июня на временно оккупированном полуострове Крым взорвался автомобиль с запорожским гауляйтером Владимиром Епифановым. Также были его секретарь и охранник.
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