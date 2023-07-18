Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ в telegram .

Отмечается, что Украина якобы атаковала объекты на территории оккупированного Крыма.

"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА, которые подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, потерпели крушение", - говорится в сообщении.

В минобороны России добавили, что пострадавших и разрушений нет.