Оккупанты обвинили Украину в атаке Крыма 28 дронами
Российское минобороны обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками в ночь на 18 июля: оккупанты заявляют, что якобы уничтожили 28 дронов
Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ в telegram .
Отмечается, что Украина якобы атаковала объекты на территории оккупированного Крыма.
"Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА, которые подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, потерпели крушение", - говорится в сообщении.
В минобороны России добавили, что пострадавших и разрушений нет.
- Под утро 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.
- Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
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