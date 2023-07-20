Об этом 20 июля сообщает глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западной части Крыма было повреждено четыре административных здания. Профильные службы работают на месте происшествия", - написал оккупант.

Он также отметил, что в результате атаки якобы погибла девочка-подросток.