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Оккупанты обвинили Украину в атаке дрона на Крым: якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток

20 июля, 2023 четверг
06:27
Война с Россией

В оккупированном Крыму в ночь на 20 июля якобы прогремели взрывы. Захватчики обвиняют Украину в атаке беспилотника по полуострову. Вроде бы есть повреждение и погибла девочка-подросток

Об этом 20 июля сообщает глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западной части Крыма было повреждено четыре административных здания. Профильные службы работают на месте происшествия", - написал оккупант.

Он также отметил, что в результате атаки якобы погибла девочка-подросток.

  • В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Вероятно, детонировал склад с боеприпасами на одном из полигонов. Оккупационные власти планировали временно эвакуировать жителей 4 населенных пунктов.
Крым
оккупированные территории
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