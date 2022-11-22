Оккупанты обустроили застенку на территории базы отдыха в районе Геническа, - Генштаб
В селе Стрелковое на Херсонщине, на территории базы отдыха, вражеские войска обустроили застенку
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Так, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили застенку, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины.
Как отмечают в Генштабе, на Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.
Захватчики ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что через застенки, которые устроили оккупанты в Херсонской области, прошли тысячи человек, найдены даже отдельные камеры для издевательства над детьми.
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