Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили застенку, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины.

Как отмечают в Генштабе, на Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Захватчики ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что через застенки, которые устроили оккупанты в Херсонской области, прошли тысячи человек, найдены даже отдельные камеры для издевательства над детьми.

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