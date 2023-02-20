Об этом в утренней сводке 20 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что российские оккупанты всеми способами оказывают давление на гражданское население на временно захваченных территориях.

Так, в отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

Украинское войско уничтожило самолет, 2 беспилотника и поразило батарею РСЗО

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 19 февраля, нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара - по другим важным объектам противника.

Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

ВСУ отразили атаки россиян в трех областях

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Враг нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов по Украине

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.

В течение 19 февраля противник нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская области). Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Россия сосредотачивается на наступлении по 5 направлениям и обстреливает разные города и села

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.

На Херсонском направлении огневому воздействию подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.