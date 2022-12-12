Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 декабря.

В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита.

Так, в поселке Троицкое временно оккупированной Луганской области российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

Утром 11 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию, а также проверяют педагогов на наличие украинских книг.

А в Луганской ОВА рассказали, что оккупанты в области публично избивают мужчин, которые пытаются избежать мобилизации – их насильно доставляют к военкоматам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb