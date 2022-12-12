Оккупанты обустраивают огневые позиции вблизи домов гражданских в Троицком, - Генштаб
Вражеские войска на временно оккупированной территории Луганщины, в частности в Троицком, размещают военную технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 декабря.
В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита.
Так, в поселке Троицкое временно оккупированной Луганской области российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.
- Утром 11 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию, а также проверяют педагогов на наличие украинских книг.
- А в Луганской ОВА рассказали, что оккупанты в области публично избивают мужчин, которые пытаются избежать мобилизации – их насильно доставляют к военкоматам.
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