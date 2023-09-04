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Оккупанты "обучают" эвакуации дошкольников на случай проникновения "украинских ДРГ"

4 сентября, 2023 понедельник
13:09
Война с Россией

На временно оккупированных территориях рашисты готовят детей дошкольных учебных заведений к эвакуации на случай проникновения "украинских ДРГ"

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Оккупанты начали промывать мозги маленьким украинцам, начиная уже с детсадов", - говорится в заявлении.

Сопротивление зафиксировало псевдообучение на территории одного из временно оккупированных детских садов. Россияне готовили к эвакуации дошкольников на случай проникновения "украинских ДРГ". По легенде, украинцы планируют украсть детей.

"На временно оккупированных территориях продолжается политика геноцида, когда россияне уничтожают целое поколение украинцев путем изменения их самоидентификации. То есть детей учатся защищаться от украинцев", - подчеркивают ЦНС.

В то же время в октябре рашисты планируют провести в Москве форум "классных руководителей", где педагогам объяснят, как правильно промывать мозги молодому поколению. На мероприятие планируют отвезти около 3 тысяч педагогов с временно оккупированных территорий.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр Национального Сопротивления. сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкию около 280 детей.

Впоследствии глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и вынудить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. Также в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины.

31 июля Россия уполномочена по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллиона жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Впоследствии сообщалось, что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала , что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей - это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что есть подтверждение об усыновлении в Российской Федерации 386 украинских детей.

Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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