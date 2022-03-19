Оккупанты обстреляли жилые районы Кременной из "градов"

Об этом заявили в МВД .



"18 марта, ранним утром, российские оккупанты совершили обстрел жилых районов г. Кременная. В городах обстрелов, вблизи частных домовладений, нет никаких военных объектов, блокпостов и даже объектов инфраструктуры. Российские войска намеренно обстреливают жилые кварталы, где живут мирные граждане ", - подчеркнули правоохранители.



В МВД отметили, что оккупанты вели огонь из "градов".

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