Оккупанты обстреляли жилые районы Кременной из "градов"
18 марта в Кременной, Луганской области, россияне обстреляли из "градов" жилые дома
Об этом заявили в МВД .
"18 марта, ранним утром, российские оккупанты совершили обстрел жилых районов г. Кременная. В городах обстрелов, вблизи частных домовладений, нет никаких военных объектов, блокпостов и даже объектов инфраструктуры. Российские войска намеренно обстреливают жилые кварталы, где живут мирные граждане ", - подчеркнули правоохранители.
В МВД отметили, что оккупанты вели огонь из "градов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное