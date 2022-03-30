Оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска, количество погибших уточняется, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Примерно в 6:30 (30 марта - ред.) враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска", - написал он.



По словам Сергея Гайдая, существуют значительные разрушения многоэтажек. Информацию о количестве погибших и раненых уточняют. В результате обстрела очень много завалов. Спасатели пытаются успеть вытащить живых людей.

Напомним, ранее в Лисичанске российские обстрелы повредили газопровод .

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