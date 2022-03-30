Оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска, количество погибших уточняется, - Гайдай
Россияне обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы Лисичанска в Луганской области, количество погибших и раненых уточняют
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Примерно в 6:30 (30 марта - ред.) враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска", - написал он.
По словам Сергея Гайдая, существуют значительные разрушения многоэтажек. Информацию о количестве погибших и раненых уточняют. В результате обстрела очень много завалов. Спасатели пытаются успеть вытащить живых людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное