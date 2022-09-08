Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграмме.

"Сегодня в 10 утра российские оккупанты совершили очередной террористический акт в Харькове. В результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова повреждено административное здание. Еще одна ракета ударила в землю рядом. К сожалению, погибли 2 человека (21 и 65 лет). Ранения получили 5 человек". .2 из них - 49-летний мужчина и женщина 21 года - в тяжелом состоянии. Состояние еще 3 пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь медиков", - пишет Синегубов.

Офис генерального прокурора Украины в телеграмме сообщил, что при процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (статья 438, ч. 2 УК Украины).

По данным следствия, 8 сентября около 10:00 российская армия обстреляла жилые кварталы Индустриального и Немышлянского районов Харькова. Погибли два человека. Еще четверо гражданских получили ранения. Поврежден ряд домов, школа, административное здание и промышленные помещения. По предварительной информации, оккупанты обстреляли. Харьков из РСЗО "Ураган". Прокуроры совместно с полицейскими провели осмотры мест событий и изъяли обломки снарядов", - говорится в сообщении Офиса ГП.

В ночь на 8 сентября российская армия обстреляла четыре района Харьковской области, в результате чего пострадали 8 мирных жителей.

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