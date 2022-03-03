Оккупанты обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске
В ночь на 3 марта российские захватчики массово обстреляли жилые дома в Лисичанске. Под обстрелы попала также Луганская областная больница.
Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Ночной обстрел Лисичанска, 1 мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМП. Повреждены 2 АСМП", – говорится в сообщении.
Отметим, что пострадавших среди персонала больницы нет.
- Напомним, украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30.
- по состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает граждан к тотальному сопротивлению врагу, прежде всего нужно лишить врага тыловой поддержки.
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