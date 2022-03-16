Оккупанты обстреляли жилой район в Бердичеве, есть раненые
Российские оккупационные войска обстреляли жилой район в Бердичеве Житомирской области
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
О ракетном обстреле в Бердичеве стало известно на рассвете 16 марта.
"Больше всего пострадал один из микрорайонов райцентра. Два человека получили травмы, повреждены несколько зданий. На месте работают полицейские, фиксирующие обстоятельства и последствия ракетного удара", - говорится в сообщении.
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