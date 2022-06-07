Оккупанты обстреляли жилой район Степногорска на Запорожье: ранен человек, поврежден детский сад

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

В результате обстрела одного человека ранили, пострадавшего госпитализировали. Кроме того, захватчики обстреляли в Степногорске детский сад – ракета попала во двор, осколками выбило около ста окон.

"Враг почти ежедневно обстреливает поселок. В населенном пункте с начала марта отсутствует централизованное водоснабжение. Скважины находятся в 15 км от поселка, на временно оккупированной территории. Из-за постоянных обстрелов в поселке бывают перебои с электроснабжением", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Напомним, Россия обстреляла в Лисичанске рынок, горный колледж и школу. Есть пострадавшие.

Оккупанты обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть пострадавший.

Захватчики обстреляли из артиллерии Сумщину: повреждены дома и линия электропередач.

Враг за сутки уничтожил огнем 30 гектаров экосистемы Харьковщины.

По информации областных властей, до войны в Степногорске проживали более 5 тыс. человек, сейчас – вдвое меньше.