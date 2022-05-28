Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .

"Утром Николаев снова обстреляли. Попали прямо во двор жилого района, 20 м от детского сада. "Освободили" николаевцев от окон и фасадов", - подчеркнула она.

В результате обстрела пострадали мирные жители. Их забрала "скорая".

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 310 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", - отметила глава облсовета.

25 мая оккупанты обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив еще 14 и повредив дома и социальные объекты.

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