Оккупанты обстреляли жилой район Николаева: есть раненые
В Николаеве 28 мая оккупанты обстреляли двор, повредили дома и ранили мирных жителей
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Утром Николаев снова обстреляли. Попали прямо во двор жилого района, 20 м от детского сада. "Освободили" николаевцев от окон и фасадов", - подчеркнула она.
В результате обстрела пострадали мирные жители. Их забрала "скорая".
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 310 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", - отметила глава облсовета.
- 25 мая оккупанты обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив еще 14 и повредив дома и социальные объекты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное