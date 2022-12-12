Оккупанты обстреляли жилой район Херсона: есть погибшие и раненые
Российские оккупанты атаковали Херсон из РСЗО и артиллерии, в результате обстрела погибла женщина. По состоянию на 15:06 известно еще о одном погибшем и еще 7 пострадавших
Об этом информирует глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич .
"Враг атаковал микрорайон ХБК (Херсонский хлопчатобумажный комбинат, – ред.). На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них – погибли", – пишет Янушевич.
Окончательное количество пострадавших в настоящее время неизвестно, добавляет глава области.
Также заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что рашисты били по жилому сектору, в результате этого повреждены линии электроснабжения и дом.
Офис генпрокурора сообщает, что по данным следствия, 12 декабря 2022 года военнослужащие страны-агрессора с временно оккупированной территории нанесли очередные артиллерийские удары по городу Херсону и пригородным населенным пунктам.
"В результате обстрела жилого микрорайона города погибла женщина, четверо гражданских получили травмы разной степени. От прицельного попадания снарядов в дома произошло возгорание нескольких квартир в одной из многоэтажек", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии.
- Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что враг разрушает объекты инфраструктуры, многоэтажные дома и частный сектор Херсона.
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