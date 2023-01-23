Оккупанты обстреляли жилой квартал в Часовом Яру: один человек погиб, двое ранены

Об этом сообщил в telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр. Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически, весь микро светлая и теплая", - говорится в сообщении.

В понедельник, 23 января, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.

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