Оккупанты обстреляли жилой квартал в Часовом Яру: один человек погиб, двое ранены
В Часовом Яру в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения из-за обстрела жилого квартала из РСЗО
Об этом сообщил в telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр. Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Фактически, весь микро светлая и теплая", - говорится в сообщении.
- В понедельник, 23 января, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное