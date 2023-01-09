Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший
В понедельник, 9 января, россияне обстреляли Херсон, снаряд упал на перекрестке в жилом квартале, в результате удара погиб один человек
Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграме.
Отмечается, что из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.
"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", - пишет Тимошенко.
- В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, также разрушена электроподстанция.
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