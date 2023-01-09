Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграме.

Отмечается, что из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.

"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", - пишет Тимошенко.

В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, также разрушена электроподстанция.

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